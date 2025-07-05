  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Мирра вошла в тройку букмекерских фавориток «Уимблдона». Из топ-10 предстартовых претенденток в турнире остались только Андреева, Соболенко и Швентек
0

Мирра вошла в тройку букмекерских фавориток «Уимблдона». Из топ-10 предстартовых претенденток в турнире остались только Андреева, Соболенко и Швентек

Мирра Андреева вошла в топ-3 букмекерских фавориток «Уимблдона»-2025.

Россиянка победила Хейли Батист в третьем круге (6:1, 6:3) и вышла во вторую неделю турнира.

Мирра начинала турнир пятой претенденткой, на ее титул давали коэффициент 13.00. Теперь россиянка идет третьей за 8.00. Выше котируются только Арина Соболенко (2.25) и Ига Швентек (6.00).

Также 7 из 10 предстартовых фавориток «Уимблдона» уже выбыли: Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (10) и Циньвэнь Чжэн (7-8) в первом круге, Жасмин Паолини (9), Маркета Вондроушова (6) – во втором, Елена Рыбакина (2) и Мэдисон Киз (7-8) – в третьем.

Последние три «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с предстартовым коэффициентом выше 100.00: Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЦиньвэнь Чжэн
Ставки на спорт
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoМэдисон Киз
logoХейли Батист
logoУимблдон
logoБарбора Крейчикова
logoЕлена Рыбакина
logoМирра Андреева
logoЖасмин Паолини
Ставки на теннис
logoМаркета Вондроушова
logoКоко Гауфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Два россиянина – главные фавориты у букмекеров на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ
34 минуты назад
«ПСЖ» обыграл «Баварию» впервые с 2021 года (2:0) и вышел в полуфинал КЧМ. До турнира парижане котировались вторыми фаворитами после «Реала»
5сегодня, 18:07
«Реал» или «Бавария» – кто займет место в полуфинале КЧМ? Следим с бонусом от FONBET!
сегодня, 15:00Реклама
«Боруссия» никогда не обыгрывала «Реал» за пределами Дортмунда – 6 поражений и 2 ничьих. Букмекеры уверены, что мадридцы победят в основное время
4сегодня, 10:35
Леброн Джеймс останется в «Лейкерс», уверены букмекеры. В прессе обсуждается переход форварда в «Даллас» или «Кливленд»
3сегодня, 09:33
Букмекеры повысили вероятность перехода Диаса и Рэшфорда в «Барселону». У каталонцев сорвалась сделка с Нико Уильямсом
15сегодня, 07:37
«Флуминенсе» вышел в полуфинал КЧМ. На это перед турниром давали коэффициент 10.00
1сегодня, 07:17
Концовка первого тайма – самый результативный отрезок на КЧМ-2025. 23% голов на турнире забиты с 31-й по 45-ю минуту
вчера, 14:44
Генсек РФС об отстранении Писарского: «Писали, якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так – будем рассматривать вопрос о попытке противоправного влияния на результат матча»
33вчера, 13:18
PARI стал титульным спонсором Первой лиги. Ожидаемая сумма контракта – 4 млрд рублей за 4 года
7вчера, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Реал» в матче КЧМ с «Боруссией»
сегодня, 12:07Промо
Джекпот Ультра от «Лиги Ставок»: ваш шанс на выигрыш 25 млн уже близок
сегодня, 09:38Промо
Гарантированные фрибеты и ценные призы от BetBoom за ставки на Уимблдон
сегодня, 09:14Промо
«ПСЖ» – «Бавария»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита четвертьфинала КЧМ
сегодня, 09:02Промо
«ПСЖ» проиграл 4 последних матча против «Баварии». 2.45 – парижане победят в основное время в игре 1/8 финала КЧМ
2сегодня, 08:30
«Палмейрас» по ходу турнира показался командой с выстроенной обороной, но в атаке как-то плавает». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Палмейрас» – «Челси»
вчера, 14:55
«Южноамериканские клубы преподнесли много сюрпризов на этом турнире, но еще одной сказки не будет». Прогноз Дмитрия Письменского на «Палмейрас» – «Челси»
вчера, 14:15
«Система и дисциплина – редкие качества для бразильских клубов. У «Флуминенсе» это есть». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Флуминенсе» – «Аль-Хилаль»
вчера, 13:13
«Челси» ни разу не побеждал бразильские клубы на КЧМ в основное время. 1.80 – «Палмейрас» не проиграет
1вчера, 13:04
«Палмейрас» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на выход в полуфинала КЧМ
вчера, 12:59Промо