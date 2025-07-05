Мирра вошла в тройку букмекерских фавориток «Уимблдона». Из топ-10 предстартовых претенденток в турнире остались только Андреева, Соболенко и Швентек

Мирра Андреева вошла в топ-3 букмекерских фавориток «Уимблдона»-2025.

Россиянка победила Хейли Батист в третьем круге (6:1, 6:3) и вышла во вторую неделю турнира.

Мирра начинала турнир пятой претенденткой, на ее титул давали коэффициент 13.00. Теперь россиянка идет третьей за 8.00. Выше котируются только Арина Соболенко (2.25) и Ига Швентек (6.00).

Также 7 из 10 предстартовых фавориток «Уимблдона» уже выбыли: Коко Гауфф (3), Джессика Пегула (10) и Циньвэнь Чжэн (7-8) в первом круге, Жасмин Паолини (9), Маркета Вондроушова (6) – во втором, Елена Рыбакина (2) и Мэдисон Киз (7-8) – в третьем.

Последние три «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с предстартовым коэффициентом выше 100.00: Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова.

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