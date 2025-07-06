У «Ман Сити» и «МЮ» равные котировки на вылет в следующем сезоне АПЛ

У «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» равные шансы на вылет из АПЛ.

Букмекеры дают одинаковые коэффициенты на понижение «Сити» и «МЮ» в следующем сезоне – по 21.02.

В феврале 2023-го АПЛ обвинила «Ман Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В декабре 2024-го слушания завершились, однако вердикт все еще не огласили.

«МЮ» в прошлом чемпионате финишировал 15-м, набрав 42 очка – это худший сезон клуба в истории АПЛ. «Ман Сити» после четырех чемпионств подряд занял третье место.

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