В Казахстане за прием ставок от должников возбудили дела против пяти букмекерских компаний

В Казахстане на заседании коллегии министерства туризма и спорта обсудили борьбу с лудоманией.

Вице-министр Республики Казахстан Мирас Толебаев рассказал, что в отношении пяти букмекерских компаний были возбуждены административные дела по 80 фактам приема ставок от должников. Один из субъектов привлечен к ответственности.

«Во избежание дальнейшего ухудшения положения граждан, имеющих материальную задолженность, около 3 млн человек, зарегистрированных в Едином реестре должников, были отстранены от участия в азартных играх. На сегодня заблокированы аккаунты около 15 тысяч граждан, включенных в данный реестр», – заявил Толебаев.

Единый реестр должников Казахстана – это электронная база данных, где собирают информацию о должниках. Помимо должников, участвовать в азартных играх не могут 85 тысяч государственных служащих, 70 тысяч военнослужащих и около 100 тысяч сотрудников правоохранительных и специальных органов.

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