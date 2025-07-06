«ПСЖ» выбьет «Реал», «Челси» пройдет «Флуминенсе»: ожидания букмекеров от 1/2 финала КЧМ
Стали известны все участники 1/2 финала клубного чемпионата мира.
«ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Челси» встретится с «Флуминенсе».
Букмекеры уже определились с фаворитами на выход в финал КЧМ:
«ПСЖ» (1.80 – выход в финал) – «Реал» (2.08).
«Флуминенсе» (3.50) – «Челси» (1.34).
Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля.
3 топ-клуба в полуфинале КЧМ: и кто фаворит? «ПСЖ» выше «Реала» и «Челси»
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Опубликовала: Венера Кравченко
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