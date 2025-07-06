«ПСЖ» стал главным фаворитом КЧМ после 1/4 финала по версии Opta – 39,33% на победу. «Челси» с 33,27% – 2-й, «Реал» с 24,67% – 3-й, «Флуминенсе» с 2,72% – последний

«ПСЖ» стал главным претендентом на победу в клубном ЧМ.

На основе симуляций суперкомпьютера Opta были подсчитаны шансы команд на завоевание трофея.

Первое место занял «ПСЖ» с вероятностью победы в турнире 39,33%. На второй строчке расположился «Челси» (33,27%), «Реал» идет третьим (24,67%), «Флуминенсе» – последним (2,72%).

«Челси» стал главным фаворитом КЧМ после 1/8 финала по версии Opta – 26,8% на победу. «ПСЖ» с 24,9% – 2-й, «Реал» с 16,9% – 3-й, «Бавария» с 14,8% – 4-я, «Флуминенсе» с 1,6% – последний

3 топ-клуба в полуфинале КЧМ: и кто фаворит? «ПСЖ» выше «Реала» и «Челси»

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