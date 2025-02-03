В Китае торговлю криптовалютными фьючерсами приравняли к азартным играм
В Китае торговлю криптовалютными фьючерсами причислили к азартным играм.
Такое заявление Народный суд округа Пинцзян в провинции Хунань сделал во время оглашения приговора в отношении сотрудников криптовалютной биржи BREX.
Суд постановил, что торговая модель BREX равносильна азартной игре, так как поощряет спекулятивные ставки с высоким риском. Кроме того, биржа создала нелегальную сеть онлайн-гемблинга через агентов, привлекая пользователей скидками и выгодными предложениями.
В ходе слушаний по делу некоторые сотрудники BREX получили тюремный срок. Основатель биржи сбежал от правосудия и продолжает скрываться.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Happy Coin
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