Более 50 млн рублей составил призовой фонд хоккейного розыгрыша от OLIMPBET

Букмекерская компания OLIMPBET объявляет о старте крупнейшего в индустрии хоккейного розыгрыша с общим призовым фондом более 50 миллионов рублей. В течение февраля и марта среди участников акции будут разыграны 8 автомобилей, включая 7 премиальных кроссоверов и эксклюзивный бизнес-седан Лада Aura.

Принять участие в розыгрыше просто: необходимо сделать ставку от 2025 рублей на хоккей с коэффициентом от 1.3 на сайте или в приложении OLIMPBET. Чтобы увеличить свои шансы на победу, участники могут продолжать делать ставки на хоккей от 500 рублей с тем же коэффициентом.

Помимо автомобилей, среди призов также представлены iPhone 16, PlayStation 5, умные колонки «Станция Мини» и эксклюзивная сувенирная атрибутика от OLIMPBET.

«Впервые в российском беттинге OLIMPBET разыгрывает такой крупный призовой фонд. Этот розыгрыш можно смело поставить в один ряд с масштабными федеральными проектами, такими, как делают Альфа Банк или Т-Банк. Мы стремимся сделать ставок на спорт еще более захватывающим и значимым для наших клиентов, создавая не просто возможность выиграть, но и яркие эмоции, которые останутся с ними надолго», — отметил Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Первые призы будет разыграны уже скоро, победители определятся случайным образом среди всех участников – самое время присоединиться и начать игру! Подробные условия акции доступны на официальном сайте OLIMPBET.