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Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 250 000 рублей и выиграл более 8 млн рублей

Клиент «Лиги Ставок» в минувшие выходные собрал экспресс из 9 матчей футбольных европейских чемпионатов. Он поставил 250 000 рублей и выиграл 8 440 476 рублей.

На все события в своем экспрессе беттор ставил тотал больше в первом тайме. В игре французского чемпионата Лиги 2 Между «Клермоном» и «Лорьяном» клиент поставил на тотал больше 1 в первом тайме за 1,80. Уже к 24-й минуте команды обменялись голами. Такую же ставку пользователь «Лиги Ставок» сделал и на матчи «Зульте Варегем» — «Эйпен» (0:2 — 1-й тайм) за 1,39, «Винтертур» — «Лугано» швейцарской Суперлиги (2:0 — 1-й тайм) за 1,58, «Каса Пиа» — «Бенфика» чемпионата Португалии (1:1 — 1-й тайм) за 1,62 и ПСВ — «НАК Бреда» Эрдивизи (2:1 — 1-й тайм) за 1,34.

Во французской Лиге 1 «Страсбур» — «Лилль» забили на 8-й минуте и пробили ставку тотал больше 0,5 первого тайма за 1,43. Аналогичное пари беттор заключил на матч итальянской Серии А «Эмполи» — «Болонья» (1:1 — 1-й тайм) за 1,52. А на игру Бундеслиги «Боруссия М» — «Бохум» он поставил в режиме live на 23-й минуте при счете 0:0 за коэффициент 1,81. Хозяева отличились на 34-й минуте и выиграли 1-й тайм 1:0.

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