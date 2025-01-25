«Боруссия» упустила победу над «Вердером», ведя 2:0 к 64-й минуте. В лайве на ничью сыграл коэффициент 10.00
«Боруссия» Дортмунд дома сыграла вничью с «Вердером» в 19-м туре Бундеслиги (2:2).
В прематче «шмели » котировались явными фаворитами за 1.58. На ничью давали 4.70, в лайве коэффициент на это поднялся до 10.00.
«Шмели» с 21-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Нико Шлоттербека. «Боруссия» вела 2:0 до 64-й, однако пропустила дважды и упустила победу.
Таким образом, дортмундцы не побеждают в пяти матчах подряд. На непоражение «Вердера» сыграл коэффициент 2.48.
Опубликовала: Венера Кравченко
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