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«Наполи» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

25 января в матче 22-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт в Неаполе и начнется в 20:00 мск.

«Наполи» выиграл шесть матчей подряд и вырвался в лидеры Серии А. Команда Антонио Конте возглавляет таблицу чемпионата, опережая на три балла идущий вторым «Интер», хотя у миланцев игра в запасе.

«Ювентус» занимает пятое место на расстоянии двух очков от располагающегося на четвертом «Лацио». Туринцы по-прежнему не проигрывают в Серии А – 8 побед и 13 ничьих.

В матче первого круга соперники сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне обменялись домашними победами.

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По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, у «Наполи» больше шансов на победу. На успех хозяев поля дают кэф 2.20, на гостей предлагают 4.00, ничья идет за 3.20.

Эксперты уверены, что встреча будет малорезультативной. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.56, на ТБ 2.5 дают 2.55. Вероятность обмена голами оценивается в 2.18, противоположный исход «ОЗ:нет» идет за 1.68.

Мнения бетторов БЕТСИТИ относительно фаворита матча разделились. На неаполитанцев отдано 34% от общего числа ставок на исход, 44% ушло на ничью, на туринцев пришлось 22% ставок.

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