Клиент «Лиги Ставок» составил два экспресса на матчи Лиги чемпионов и выиграл более 26 млн рублей

Игрок «Лиги Ставок» во вторник собрал два экспресса в режиме live на матчи Лиги чемпионов. В одном экспрессе сумма ставки была 50 000 рублей, в другом — 400 000 рублей. Общий выигрыш за 2 экспресса — 26 998 500 рублей.

В первом экспрессе беттор заключал пари на матчи «Болонья» — «Боруссия» и «Атлетико» — «Байер» в перерыве. Он поставил на победу «Болоньи» за коэффициент 7,30 и на победу «Атлетико» — за 28,61. Итальянцы перевернули матч за минуту. Они забили два гола на 71-й и 72-й минуте и смогли одолеть «шмелей» 2:1. У «Атлетико» ситуация была тяжелее. После 1-го тайма они проигрывали 0:1 и играли в меньшинстве. Однако дубль Хулиана Альвареса с поздним голом на 90-й минуте принес команде Диего Симеоне сумасшедшую победу.

Второй экспресс беттор заключал за несколько минут до конца основного времени. В него вошли матчи «Атлетико» — «Байер» и «Бенфика» — «Барселона». Игрок «Лиги Ставок» поставил также на победу «матрасников», но уже при счете 1:1 за коэффициент 7,16. Во втором событии клиент взял победу «блауграны» при счете 4:4 — коэффициент 5,78. «Барса» в эпическом матче отыгралась с 2:4 и на 96-й минуте благодаря голу Рафиньи вырвала победу — 4:5.

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