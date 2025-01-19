Коэффициент на «Ноттингем» рухнул в 60 раз с начала сезона АПЛ – с 1500.00 до 25.00
Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство в АПЛ-2024/25.
Явным фаворитом на победу в Премьер-лиге котируется «Ливерпуль» – на мерсисайдцев дают коэффициент 1.25. Вторым идет «Арсенал» (7.00), третьим – «Манчестер Сити» (20.00).
Четвертым котируется «Ноттингем Форест», который перед сезоном был одним из аутсайдеров. На «Ноттингем» давали 1500.00. После 22 туров коэффициент на «Форест» составляет 25.00.
Коэффициент рухнул в 60 раз.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовала: Венера Кравченко
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