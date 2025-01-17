«МЮ» победил «Саутгемптон», проигрывая 0:1 к 82-й минуте. В лайве на победу давали 21.00

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 21-го тура АПЛ.

«МЮ» проигрывал 0:1 к 82-й минуте, но победил благодаря хет-трику Амада Диалло. В лайве на победу «Юнайтед» можно было поставить за 21.00.

До игры команда Рубена Аморима котировалась явным фаворитом за 1.29.

«Юнайтед» благодаря победе поднялся в турнирной таблице с 13-й строчки на 12-ю.

Ставочная вики Спортса

Арестован игрок «Севильи» – за странные желтые, на них могли зарабатывать. Грозит до трех лет тюрьмы