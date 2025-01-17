«МЮ» победил «Саутгемптон», проигрывая 0:1 к 82-й минуте. В лайве на победу давали 21.00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 21-го тура АПЛ.
«МЮ» проигрывал 0:1 к 82-й минуте, но победил благодаря хет-трику Амада Диалло. В лайве на победу «Юнайтед» можно было поставить за 21.00.
До игры команда Рубена Аморима котировалась явным фаворитом за 1.29.
«Юнайтед» благодаря победе поднялся в турнирной таблице с 13-й строчки на 12-ю.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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