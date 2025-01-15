В Узбекистане приняли закон о легализации букмекеров и онлайн-казино
В Узбекистане узаконили деятельность онлайн-казино и букмекерских компаний.
Депутаты Законодательной палаты одобрили законопроект о легализации азартных игр. Согласно постановлению правительства Узбекистана, операторы смогут организовывать лотереи, игры в интернете и осуществлять букмекерскую деятельность на территории страны.
Деятельность по организации азартных игр будет возможна в случае получения лицензии от Национального агентства перспективных проектов.
Законопроект также предусматривает внедрение ограничений на участие в азартных играх граждан с «чрезмерным пристрастием к играм» – лудоманией.
Сообщалось, что для выхода на беттинг-рынок Узбекистана операторы будут обязаны внести уставной капитал – не менее 56 млрд 250 млн сумов (454,3 млрд рублей). Также будет необходимо разместить резервный фонд в размере не менее 28 млрд 125 млн сумов – 227,4 млрд рублей.
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