«Ювентус» упустил победу над «Вильярреалом» (2:2), пропустив на 90-й минуте. На спасение испанцев давали 8.00

«Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб спасся от поражения благодаря голу Ренато Вейги на 90-й минуте. В лайве на ничью можно было поставить за 8.00.

Вничью закончились четыре последних матча «Ювентуса» – против «Вильярреала» (2:2), «Аталанты» (1:1), «Вероны» (1:1) и «Боруссии» Д (4:4).