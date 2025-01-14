Рублев проиграл 112-й ракетке в первом круге Australian Open. На поражение 0:3 давали коэффициент 10.00
Андрей Рублев вылетел в первом круге Australian Open.
Россиянин проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:7(1), 3:6, 6:7(5).
Рублев котировался фаворитом встречи за 1.60. На победу 112-й ракетки мира со счетом 3:0 можно было поставить за 10.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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