Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Аталанты» нанести «Ювентусу» первое поражение в сезоне Серии А

14 января в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Италии встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Игра пройдёт в Бергамо и начнется в 22:45 мск.

«Аталанта» сыграла вничью в двух прошлых матчах Серии А и потеряла лидерство, опустившись на третье место в таблице. Сейчас у бергамасков 43 очка, что на пять баллов меньше, чем у идущего первым «Наполи».

«Юве» с 33 очками занимает пятую строчку. Туринцы не проиграли ни одного из 19 матчей в сезоне, но недобирают баллов из-за большого количества ничьих – их у черно-белых уже 12.

«Ювентус» не проигрывает «Аталанте» шесть матчей подряд – две победы и четыре ничьи.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Аталанту». На победу хозяев дают кэф 2.17, на успех гостей предлагают 4.00, ничья идет за 3.20.

Эксперты уверены, что встреча будет малорезультативной. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.65, на ТБ 2.5 дают 2.32. Вероятность обмена голами оценивается в 2.04.

Мнения бетторов БЕТСИТИ относительно фаворита матча разделились. На бергамасков отдано 39% от общего числа ставок на исход, 18% ушло на ничью, на туринцев пришлось 43% ставок.

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