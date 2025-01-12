21.00 – «Саутгемптон» побьет антирекорд по наименьшему количеству очков за сезон АПЛ. У команды 6 баллов после 20 туров
Букмекеры допускают, что «Саутгемптон» побьет антирекорд по наименьшему количеству очков за сезон АПЛ.
После 20 туров «Саутгемптон» набрал лишь 6 очков и идет последним в Премьер-лиге. Антирекорд по наименьшему количеству очков за сезон АПЛ удерживает «Дерби» – 11 очков в сезоне-2007/08.
Букмекеры дают коэффициент 21.00, что «Саутгемптон» побьют этот антирекорд. В вылете «святых» из Премьер-лиги аналитики не сомневаются – на это дают 1.01.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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