BetBoom – о борьбе с мошенниками: «Применение ИИ позволяет на более ранних этапах распознавать мошенническое поведение»

Директор департамента цифровой трансформации BetBoom Юрий Чайников рассказал о применении искусственного интеллекта букмекерами в борьбе с мошенниками.

«Искусственный интеллект в этом вопросе не панацея. Применение методов ИИ дает нам возможность на более ранних этапах распознавать паттерны мошеннического поведения, реже сомневаться в действиях обычных пользователях в пограничных случаях.

Здесь работают комбинация детерминированных алгоритмов и регулярно обновляющиеся компоненты, основанные на машинном обучении», — рассказывает Чайников.

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