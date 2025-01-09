BetBoom – о борьбе с мошенниками: «Применение ИИ позволяет на более ранних этапах распознавать мошенническое поведение»
Директор департамента цифровой трансформации BetBoom Юрий Чайников рассказал о применении искусственного интеллекта букмекерами в борьбе с мошенниками.
«Искусственный интеллект в этом вопросе не панацея. Применение методов ИИ дает нам возможность на более ранних этапах распознавать паттерны мошеннического поведения, реже сомневаться в действиях обычных пользователях в пограничных случаях.
Здесь работают комбинация детерминированных алгоритмов и регулярно обновляющиеся компоненты, основанные на машинном обучении», — рассказывает Чайников.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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