Выручка «Фонбет» превысила 610 млрд рублей в 2024 году («Вредный букмекер»)

Годовая выручка букмекерской компании «Фонбет» выросла почти в 1,5 раза.

По информации телеграм-канала «Вредный букмекер», выручка «Фонбет» за 2024-й превысила 610 млрд рублей. По итогам 2023-го выручка букмекера составила 435,6 млрд рублей.

Ранее советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов сообщил , что сумма целевых отчислений «Фонбет» в 2024 году превысила 12 млрд рублей.

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