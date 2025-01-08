Выручка «Фонбет» превысила 610 млрд рублей в 2024 году («Вредный букмекер»)
Годовая выручка букмекерской компании «Фонбет» выросла почти в 1,5 раза.
По информации телеграм-канала «Вредный букмекер», выручка «Фонбет» за 2024-й превысила 610 млрд рублей. По итогам 2023-го выручка букмекера составила 435,6 млрд рублей.
Ранее советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов сообщил, что сумма целевых отчислений «Фонбет» в 2024 году превысила 12 млрд рублей.
Хэмилтон обогатил отца соперника по картингу: тот еще в детстве Льюиса поставил на титул «Ф-1»!
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем