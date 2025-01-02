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Наоми Осака – второй фаворит турнира WTA в Окленде. Коэффициент 3.00 на первый титул за три года

Наоми Осака вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Окленде. Японка обыграла Юлию Грабер из Австрии (7:5, 6:3). Следующая соперница – американка Хейли Батист.

Букмекеры понизили коэффициенты на титул Осаки. До четвертьфиналов Осака идет в линии вторым фаворитом за 3.00. Впереди только Мэдисон Киз. Между собой теннисистки могут сыграть только в финале.

Осака за карьеру выиграла семь турниров. Титулов нет после победы на Australian Open в 2021 году.

Ставочная вики Спортса

Главные сенсации года вне футбола: загадочный бегун, внезапная чемпионка «Уимблдона», крах фаворита в боксе

Опубликовал: Георгий Шаков
logoНаоми Осака
logoМэдисон Киз
Ставки на теннис
logoWTA
Ставки на спорт
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