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Кирилл Семенов — Герой ноября FONBET OVERTIME

За гол форварда казанского «Ак Барса» Кирилла Семенова проголосовали 7 355  (41%) болельщиков.  Победную шайбу на свой счет нападающий записал 15 ноября в домашнем матче против питерского СКА.

На данный момент Семенов проводит один из самых результативных сезонов в карьере. После 36 матчей в активе нападающего 29 (11+18) очков. В матче против СКА форвард принес победу своей команде, классно отправив шайбу броском из-под ноги. Теперь этот игровой эпизод увековечен в коллекционной карточке! 

Хоккейный артефакт можно будет получить на матче «Ак Барса» и «Авангарда» 6 января в фирменной зоне FONBET в фойе «Татнефть Арены».

Напомним, в новом сезоне КХЛ совместно со своим титульным партнером выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME. Героем сентября стал нападающий «Торпедо» Никита Артамонов, а в октябре болельщики сделали свой выбор в пользу Александра Радулова из «Локомотива».

Также получить коллекционную карточку и подробнее узнать о втором сезоне проекта FONBET OVERTIME – можно на специальном сайте: fnbt.link/142aa

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