«Валенсия» идет в зоне вылета чемпионата Испании. 2.20 – клуб вылетит из Ла Лиги впервые за 37 лет
«Валенсия» занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
«Летучие мыши» отстают на 4 очка от спасительного 17-го места, имея матч в запасе.
Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что «Валенсия» вылетит из чемпионата Испании по итогам сезона.
В последний раз клуб играл в Сегунде в сезоне-1986/87.
Ла Лига на паузе: «Атлетико» – лидер, но не фаворит, «Валенсия» – на вылет. Новые расклады на сезон
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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