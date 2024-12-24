«Валенсия» идет в зоне вылета чемпионата Испании. 2.20 – клуб вылетит из Ла Лиги впервые за 37 лет

«Валенсия» занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Летучие мыши» отстают на 4 очка от спасительного 17-го места, имея матч в запасе.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что «Валенсия» вылетит из чемпионата Испании по итогам сезона.

В последний раз клуб играл в Сегунде в сезоне-1986/87.

Ставочная вики Спортса

Ла Лига на паузе: «Атлетико» – лидер, но не фаворит, «Валенсия» – на вылет. Новые расклады на сезон