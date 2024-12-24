«Ювентус» не проигрывает в чемпионате 17 матчей подряд. 2.50 – доведет серию до 20 игр

«Ювентус» ни разу не проиграл в этом сезоне Серии А.

Серия без поражений клуба из Турина в этом чемпионате Италии насчитывает уже 17 матчей. Ближайшие соперники «Ювентуса» в лиге – «Фиорентина» (дома), «Торино» (на выезде) и «Аталанта» (на выезде).

Букмекеры считают, что беспроигрышная серия «Ювентуса» составит максимум 19 матчей – БЕТСИТИ дают на это коэффициент 1.49. За 2.50 можно поставить на то, что туринцы не проиграют в 20+ матчах подряд в чемпионате.

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