В Бразилии посещаемость букмекерских сайтов выросла почти на 25% в 3-м квартале 2024 года (Similarweb)
В Бразилии продолжает расти сектор онлайн-гемблинга.
По данным сервиса Similarweb, в третьем квартале 2024 года аудитория посетителей букмекерских сайтов выросла на 24,45%.
За июль-сентябрь было зафиксировано 3,983 млрд посещений беттинг-ресурсов. За аналогичный период прошлого года показатель составил 3,201 млрд.
Самыми популярными беттинг-сайтами в третьем квартале у бразильцев стали Betano, Bet7k, BetNacional, Esportes da Sorte и Bet365.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
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