«Барселона» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров Примеры

21 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет на своем поле «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 мск.

Команды Ханса Флика и Диего Симеоне лидируют в Примере, у каталонцев и мадридцев по 38 очков. При этом у сине-гранатовых на одну игру больше.

Соперники подходят к очной встрече в разном состоянии. «Барса» выиграла всего один из шести последних матчей чемпионата, «Атлетико» победил в шести турах Примеры подряд.

Статистика предыдущих личных игр говорит в пользу сине-гранатовых. Каталонцы победили в пяти встречах подряд – в четырех последних матчах мадридцы не смогли забить «Барселоне».

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего поединка команду Флика. На победу хозяев предлагают коэффициент 1.93, на успех «Атлетико» дают 4.10, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Последние результаты команд в Примере указывают на то, что гости дадут бой «Барселоне». Непроигрыш «Атлетико» за 1.93 смотрится весьма перспективно.

По оценкам экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 дают 1.63, более рискованный вариант ТБ 3.5 идет за 2.44.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Атлетико». На победу мадридцев отдано 50% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на ничью, на успех «Барселоны» пришлось только 27% ставок.

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