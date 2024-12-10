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Петербуржец проиграл деньги в подпольном казино и сдал его полиции

В Петербурге полицейские обнаружили подпольное казино в двухкомнатной квартире.

По данным «РЕН ТВ», нелегальное казино находилось в многоэтажном доме, что, по мнению владельцев заведения, не должно было привлечь внимание правоохранительных органов.

Однако, один из проигравших клиентов решил отомстить организаторам и сообщил о подпольном казино в правоохранительные органы. В момент прихода полиции в квартире находились пять игроков, а также 25-летняя девушка-администратор.

Всех присутствовавших доставили в отдел, игровые автоматы были изъяты.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РЕН ТВ»
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