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  • Коэффициент на чемпионство «Спартака» упал в 7,5 раза с середины ноября. Букмекеры уверены, что клуб финиширует в топ-3
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Коэффициент на чемпионство «Спартака» упал в 7,5 раза с середины ноября. Букмекеры уверены, что клуб финиширует в топ-3

Букмекеры обвалили коэффициенты на чемпионство «Спартака».

За последние три недели победа «Спартака» в Мир РПЛ просела в 7,5 раза – с 30.00 до 4.00. Столько же дают на титул «Краснодара», выше котируется только «Зенит» (2.00).

Букмекеры почти не сомневаются, что московский клуб завершит сезон в тройке – коэффициент на это упал с 4.50 до 1.33. На финиш в топ-2 можно поставить за 1.90, хотя еще в середине ноября на это давали 11.00.

«Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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