«Тоттенхэм» – «Челси»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на дерби

8 декабря в 15-м туре АПЛ состоится лондонское дерби – «Тоттенхэм» на своем поле примет «Челси». Матч начнется в 19:30 мск.

«Челси» выиграл три последних матча в чемпионате Англии и с 28 очками расположился на втором месте в таблице. В прошлом туре команда Энцо Марески разгромила «Саутгемптон» (5:1), а до этого разобралась с «Астон Виллой» (3:0).

«Тоттенхэм» с 20 баллами занимает десятую строчку. Команда Энджа Постекоглу выиграла один из четырех последних матчей АПЛ, а в минувшем туре уступила «Борнмуту» (0:1).

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В семи из девяти предыдущих очных игр сильнее был «Челси». По мнению аналитиков БЕТСИТИ, у «синих» хорошие шансы снова победить в дерби. На успех гостей предлагают 2.13 , на хозяев дают 3.20 , вероятность ничьи оценивается кэфом 4.20 .

«Челси» и «Тоттенхэм» – в топе самых результативных команд АПЛ. Парни Марески забили 31 гол, у коллектива Постекглу – 28 мячей.

Эксперты БЕТСИТИ уверены в большом количестве голов в предстоящей встрече. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.34 , ТБ 3.5 идет за 1.87 .

Игроки БЕТСИТИ не смогли определить фаворита дерби. По 40% от всех ставок на исход пришлось на победу каждой из сторон, 20% отдано на ничью.

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