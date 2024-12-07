ЕЦУПИС стал финалистом премии Customer eXperience Award 2024 за разработку сервиса «Ответственная игра»

Единый ЦУПИС стал финалистом премии-исследования Customer eXperience Award 2024, которая проводится РБК Петербург.

Проект Customer eXperience Award 2024 направлен на выявление и популяризацию передовых технологий и проектов в области клиентского обслуживания. Сервис ЕЦУПИС «Ответственная игра» стал финалистом в номинации «Решения в области клиентской поддержки, в том числе проактивной» среди банков и финансовых компаний.

«Ответственная игра» позволяет бетторам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок. Благодаря этому сервису игроки, испытывающие проблемы с азартом, могут ограничить свою активность у всех легальных российских букмекеров в одном месте.

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