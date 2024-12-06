Только 0,14% лудоманов обратились за помощью к специалистам (ВОЗ)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные исследования о влиянии азартных игр на общество.
По данным организации, методы лечения зависимости от азартных игр еще недостаточно изучены. Так, фармакологическое вмешательство не имеет достаточной базы для вывода об эффективности.
Наиболее эффективным вариантом лечения лудомании называется долгосрочная когнитивно-поведенческая терапия и мотивационные беседы.
В ВОЗ отмечают, что лудоманы не хотят обращаться за сторонней помощью. К специалистам обратились только 0,14% зависимых от азартных игр.
Исследование ВОЗ по азартным играм: задело 12% мужчин в мире, таблетки не помогают, пенсионеры и бедные страны – под угрозой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ВОЗ
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