1.40 – Леброн Джеймс наберет 40+ очков за матч НБА в 40 лет
Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса набрать 40+ очков в одном матче НБА после 40 лет.
За всю карьеру Леброн провел 77 матчей, в которой набрал минимум 40 очков. В каждом из 5 последних сезонов у него был минимум один такой матч.
«Тенниси» дает коэффициент 1.40 на то, что Джеймс наберет 40+ очков в одной игре НБА после 30 декабря – когда ему исполнится 40 лет. 2.72 – этого не случится.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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