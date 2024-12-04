Директор «Сатурна» Коновалов: «Leon, насколько мне известно, собирается уходить не только из клуба, но и из Второй лиги в целом»

Новый директор «Сатурна» Сергей Коновалов заявил, что БК Leon вслед за уходом из подмосковного клуба может перестать быть спонсором Второй лиги.

«Финансирование планируется в том же объеме, что и в текущем году. Даже несмотря на уход генерального партнера в лице букмекерской конторы Leon: эту часть доходов собирается покрыть муниципалитет.

К слову, Leon, насколько мне известно, собирается уходить не только из клуба, а также из всей Второй лиги в целом. После того, как они сообщили о своих намерениях, я начал переговоры с потенциальными спонсорами: назвать имена не могу, но уточню, что среди этих организаций также есть букмекеры», – заявил Коновалов.

В минувшем сезоне «Сатурн» выступал как Автономная некоммерческая организация с Романом Широковым во главе. В новый сезон клуб войдет с предыдущей организационно-правовой формой – Муниципальное бюджетное учреждение спорта, которое возглавит Коновалов.

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