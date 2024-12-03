Беттор выиграл 4,7 млн рублей, поставил 25 тысяч на экспресс из четырех матчей
Клиент «Лиги Ставок» выиграл почти 5 млн рублей на прошедших выходных.
Беттор поставил 25 тысяч рублей на экспресс из четырех футбольных матчей 30 ноября с общим коэффициентом 189.00.
Все четыре события сыграли – общий выигрыш составил 4 722 000 рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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