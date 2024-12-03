Владимир Путин: «Некоторые коллеги предлагали открыть казино на месте «Сириуса»

Владимир Путин рассказал, что месте образовательного центра «Сириус» в Сочи могли построить казино.

«Вот на основных площадях сегодняшних, где лаборатории находятся, научные центры и так далее, я уж про школы не говорю, там коллеги некоторые предлагали сделать рынок. Да, честно, говорили, что будет очень хороший торговый центр, большой и удобный. И с одного бока открыть казино.

Я не шучу, говорю, как есть. Но потом все-таки решили – нет, казино не надо, и торговый центр нужен, конечно, но в другом месте», – сказал президент РФ.

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