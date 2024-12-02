PARI приняла 26 млн ставок за ноябрь, общий объем выигрышей – 8,3 млрд рублей (Дмитрий Сергеев)
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев поделился статистикой букмекера за ноябрь 2024 года.
«За ноябрь 2024 года БК PARI приняла ставки у 320 тысяч игроков, а общий объем выплат по выигрышам составил 8,3 млрд рублей.
Всего игроки заключили в прошлом месяце более 26 млн ставок», – написал в телеграме Сергеев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
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