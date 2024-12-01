«Ман Сити» и «Реал» – главные фавориты клубного чемпионата мира-2025. Турнир в новом формате пройдет в США
Букмекеры обновили котировки в линии на победителя клубного чемпионата мира в 2025 году.
Ранее определились все участники турнира. Бразильский «Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес и обеспечил себе попадание на КЧМ, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля среди 32 клубов.
Главными фаворитами турнира букмекеры считают «Манчестер Сити» и «Реал» (5.00). Победа «Интера Майами», за который выступает Лионель Месси, оценена в 75.00.
Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:
1-2. «Манчестер Сити» – 5.00;
1-2. «Реал» Мадрид – 5.00;
3. «Бавария» – 8.00;
4. «Интер» – 13.00;
5. «ПСЖ» – 14.00;
6. «Атлетико» – 17.00;
7-8. «Боруссия» Дортмунд – 20.00;
7-8. «Ювентус» – 20.00;
Остальные – от 30.00.
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