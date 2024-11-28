«Спартак» сыграет 13 матчей подряд на выезде в КХЛ. 1.77 – обыграют «Нефтехимик» в первом матче гостевой серии
«Нефтехимик» примет «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ.
Московский клуб начинает серию из 13 матчей подряд на выезде, поскольку домашняя арена «Мегаспорт» будет занята до 15 января 2025 года.
«Спартак» котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.77. На ничью дают 4.40, на победу «Нефтехимика» – 3.90.
Матч пройдет 28 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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