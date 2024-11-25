Зарплаты букмекеров и работников казино выросли в два раза за год – больше всех по России
Зарплаты букмекеров и работников казино в России показали наибольший рост за год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЕМИСС.
Лица, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, зарабатывают в среднем по стране почти 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи годом ранее.
«В этой категории в основном представлены работники букмекерской деятельности, так как официальный игорный бизнес в России есть только на очень ограниченном количестве территорий», – заявил старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.
По его мнению, рост зарплат в гемблинг-индустрии связан с высокими темпами роста выручки игорных компаний. Это, в свою очередь, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением букмекерского бизнеса.
Отмечается, что прибыли букмекеров в Центральном федеральном округе за январь-август выросла в 3,4 раза – до 61,1 миллиарда рублей с 18,2 миллиарда годом ранее.
На втором месте по росту зарплат расположились брокеры и сотрудники бирж (209,3 тысячи рублей), на третьем – переводчики (43,6 тысячи рублей).
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