26 шайб заброшено в 3 последних матчах «Спартака» в КХЛ. 1.80 – тотал больше 5,5 в игре с «Торпедо»

«Спартак» примет «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 3 последних матчах «Спартака» было заброшено 26 шайб – 5:4 с «Витязем», 7:3 с «Амуром» и 6:1 с «Адмиралом».

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 5,5 в сегодняшней игре и 2.45 – на тотал больше 6,5.

Матч состоится 25 ноября и начнется в 19:30 мск.

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