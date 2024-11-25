26 шайб заброшено в 3 последних матчах «Спартака» в КХЛ. 1.80 – тотал больше 5,5 в игре с «Торпедо»
«Спартак» примет «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В 3 последних матчах «Спартака» было заброшено 26 шайб – 5:4 с «Витязем», 7:3 с «Амуром» и 6:1 с «Адмиралом».
Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 5,5 в сегодняшней игре и 2.45 – на тотал больше 6,5.
Матч состоится 25 ноября и начнется в 19:30 мск.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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