«Букмекер будет платить не только за свои ошибки». Юрист Суржикова – о штрафах за прием ставок у должников
Генеральный директор ООО «Правовая линия» Юлия Суржикова высказалась об инициативе штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за прием ставок у вышеперечисленных категорий граждан.
«В данном случае все зависит нет только от букмекера.
Получается, что в случае принятия данных законопроектов в предложенных редакциях, без усовершенствования работы той же ФССП в части незамедлительного размещения информации о должниках, формирования информационного ресурса или отдельных реестров, где будут содержаться сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, букмекер будет платить не только за свои ошибки», – сказала юрист.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
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