Лишь в 1 из 20 последних матчей «Челси» было больше 25 нарушений. 2.10 – продление тренда с «Фламенго»
«Фламенго» и «Челси» встретятся на клубном чемпионате мира.
Лишь в одном из 20 последних матчей лондонского клуба было больше 25 фолов. Это случилось в финале Лиги конференций против «Бетиса» – команды нарушили правила 28 раз.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что в сегодняшней игре будет максимум 25 фолов.
Матч состоится 20 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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