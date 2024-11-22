«Для топ-букмекеров это ощутимый, но не смертельный удар. Для остальных это может быть существенным бременем». Юрист – о штрафах за прием ставок у детей
Генеральный директор ООО «Правовая линия» Юлия Суржикова оценила предложение штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за прием ставок у вышеперечисленных категорий граждан.
«Насколько сумма штрафов адекватна, зависит от нескольких факторов, включая масштаб деятельности букмекера, его прибыльность и частоту подобных нарушений, так как ответственность, то есть отдельный штраф, предусмотрен за каждую конкретную ставку/интерактивную ставку, каждое отдельное пари.
Для топ букмекерских контор – это, вероятно, ощутимый, но не смертельный удар, для остальных компаний может быть существенным финансовым бременем», – сказала Суржикова.
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