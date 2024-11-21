Букмекер Caesars установил 48 терминалов самообслуживания для приема ставок в общественных местах в Вашингтоне

В Вашингтоне появились терминалы самообслуживания для приема ставок.

Терминалы в 48 предприятиях Вашингтона установила букмекерская Caesars Sportsbook. В апреле Управление лотереями и азартными играми выдало букмекеру соответствующую эксклюзивную лицензию.

Ранее на протяжении 5 лет лицензию на размещение подобных терминалов в Вашингтоне имел букмекер GambetDC – в 2019 году холдинг заплатил за это 215 млн долларов.

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