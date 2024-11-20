$81,9 млрд – общемировой объем рынка азартных игр за 2023 год. К 2030-му рынок вырастет в 2 раза (RM)

Объем рынка азартных игр во всем мире составил 81,9 млрд долларов за 2023 год.

Соответствующие данные опубликованы в отчете исследовательской компании ResearchAndMarkets.

Авторы отчета ожидают, что в среднем гемблинг-рынок будет расти на 9,7% в год и к 2030 году превысит 156,7 млрд долларов.

Важным фактором роста рынка азартных игр называется все большее распространение смартфонов и интернета среди населения стран третьего мира. Помимо этого, на рост игорного рынка влияет улучшение инфраструктуры электронных платежей и общий тренд на либерализацию азартных игр.

Также в RM прогнозируют рост доли ставок на киберспортивные дисциплины.

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