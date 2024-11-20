$81,9 млрд – общемировой объем рынка азартных игр за 2023 год. К 2030-му рынок вырастет в 2 раза (RM)
Объем рынка азартных игр во всем мире составил 81,9 млрд долларов за 2023 год.
Соответствующие данные опубликованы в отчете исследовательской компании ResearchAndMarkets.
Авторы отчета ожидают, что в среднем гемблинг-рынок будет расти на 9,7% в год и к 2030 году превысит 156,7 млрд долларов.
Важным фактором роста рынка азартных игр называется все большее распространение смартфонов и интернета среди населения стран третьего мира. Помимо этого, на рост игорного рынка влияет улучшение инфраструктуры электронных платежей и общий тренд на либерализацию азартных игр.
Также в RM прогнозируют рост доли ставок на киберспортивные дисциплины.
Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ResearchAndMarkets
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости