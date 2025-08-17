«Сочи» выдал худший старт в истории РПЛ с сезона-2013/14 – 1 очко и разница голов 3:15
«Краснодар» дома разгромил «Сочи» в южном дерби в 5-м туре Мир РПЛ (5:1).
В прематче «быки» котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.44. Победа с форой (-4,5) зашла за 14.50.
«Сочи» после 5 туров набрал 1 очко, забил три гола и пропустил 15 мячей. Это худший старт в истории РПЛ с сезона-2013/14. Тогда «Томь» начала с пяти поражений подряд.
По итогам того сезона томичи финишировали на 13-м месте и вылетели из РПЛ, уступив «Уфе» в стыковых матчах (1:5, 3:1).
