ЦСКА вошел в топ-3 фаворитов на чемпионство. «Зенит» остается первым, «Спартак» котируется пятым
Букмекеры обновили котировки на чемпиона России в сезоне-2025/26.
Главным фаворитом на чемпионство остается «Зенит», однако предстартовый коэффициент 2.10 поднялся до 3.20. Вторым так же котируется «Краснодар» (3.55).
ЦСКА в 5-м туре победил московское «Динамо» (3:1) и вошел в топ-3 фаворитов (5.00). Дальше идут «Локомотив» (8.00), «Динамо» и «Спартак» (оба – по 20.00).
