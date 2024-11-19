Россия разгромила Сирию – 4:0. На победу с разницей в 4+ мяча давали кэф 2.50

Сборная России победила Сирию (4:0) в товарищеском матче.

В прематче на победу команды Валерия Карпина давали коэффициент 1.05, на победу с разницей минимум в 4 мяча – 2.50.

Россия одержала шесть побед подряд с общим счетом 34:0. Поражений нет с 11 сентября 2023 года, когда молодежный состав уступил Египту U23.

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