Россия разгромила Сирию – 4:0. На победу с разницей в 4+ мяча давали кэф 2.50
Сборная России победила Сирию (4:0) в товарищеском матче.
В прематче на победу команды Валерия Карпина давали коэффициент 1.05, на победу с разницей минимум в 4 мяча – 2.50.
Россия одержала шесть побед подряд с общим счетом 34:0. Поражений нет с 11 сентября 2023 года, когда молодежный состав уступил Египту U23.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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