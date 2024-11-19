В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок у детей и должников
Законопроект о введении штрафов до 1 миллиона рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных лиц внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей», – говорится в тексте законопроекта.
В ходе рассмотрения документа депутаты подчеркнули, что ко второму чтению законопроект нужно существенно доработать.
Ранее законопроект был поддержан в Правительстве РФ.
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