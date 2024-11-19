«Фонбет» и PARI вошли в рейтинг лучших работодателей России за 2024 год по версии РБК

РБК опубликовал ежегодный рейтинг лучших работодателей России.

В список лучших работодателей страны за 2024 год попали две букмекерские компании – «Фонбет» и PARI.

При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: условия работы и оплата труда, эффективность бизнеса и инновационность развития, социальная ответственность, деловая репутация и мнение сотрудников о своем работодателе.

Ранее «Фонбет» и PARI вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes.

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